Cooperazione interregionale, Toma ha incontrato i vertici dell’ARE

CAMPOBASSO

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato a Palazzo Vitale una delegazione dell’Assemblea delle Regioni d’Europa guidata da Magnus Berntsson, presidente della medesima Assemblea.

L’ARE è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata. Rappresenta più di 270 regioni appartenenti a 33 Paesi e 16 organizzazioni interregionali. Ha una vasta esperienza in tutti gli aspetti della gestione e del finanziamento di progetti europei: stesura e sviluppo di progetti, assistenza ai membri nella ricerca di partner, partecipazione a progetti in qualità di leader e come partner, diffusione di informazioni sui progetti di cooperazione interregionale.

«Con la delegazione dell’ARE – ha dichiarato il presidente Toma – abbiamo convenuto di instaurare un rapporto di collaborazione, attese e valutate le potenzialità che l’Assemblea offre. Nelle azioni di partenariato è fondamentale avere relazioni funzionali e affidarsi a chi professionalmente può lavorare in tal senso, perché ciò agevola il conseguimento degli obiettivi».

«Abbiamo esplorato – prosegue il governatore – diverse opportunità di partecipazione a progetti di cooperazione con altre realtà che presentano affinità con il territorio molisano. I settori che abbiamo indicato riguardano il turismo, la green economy, lo sviluppo rurale, la cultura, l’istruzione e la formazione dei giovani».