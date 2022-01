Convocazione del consiglio comunale, la minoranza: “Siamo alle solite”

“In seguito al colloquio avuto personalmente con S.E. il Prefetto di Campobasso si intende precisare quanto segue , in merito al Consiglio Comunale del 29.12.2021 in prima convocazione , del 30.12.2021 in seconda convocazione e ancora in merito alla Conferenza dei Capigruppo di pari data”.

È quanto affermato dai consiglieri comunali Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei.

“Addirittura con trionfalistici articoli di giornale il Sindaco e la maggioranza (variamente composta) hanno comunicato che : “ Quello che è accaduto ha indotto la maggioranza presiedua dal sindaco Bellotti a denunciare pubblicamente l’accaduto: “Parte della minoranza, tra cui la stessa presidente del consiglio comunale, è poi risultata assente, sia al consiglio comunale in prima come in seconda convocazione, sia alla conferenza dei capi gruppo”(cit. primonumero.it del 1.01.2022).

E’ giunto il momento di fare chiarezza su queste e altre simili affermazioni, che, documenti alla mano, sono false.

E’stato convocato sotto richiesta del Sindaco il Consiglio Comunale per il giorno 29 dicembre alle ore 9.30 in prima convocazione e il giorno successivo stesso orario in seconda convocazione. Contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale (22 dicembre 2021) è stata convocata la conferenza dei capi gruppo consiliari per il giorno 30.12.21.

Alla data del 30.12 non risulta né pubblicato in albo pretorio l’atto di convocazione della conferenza nè alcuna notifica ai capigruppo presidenza compresa.

In assenza di notifica come si è svolta la conferenza e soprattutto chi l’ha presieduta ? Si è voluto informare solo un Consigliere ? ovvero il Capo gruppo di Comunità e Futuro Gianfranco Del Peschio ?

Siamo in attesa di conoscere il contenuto del verbale redatto e soprattutto del documento sottoscritto relativo alla questione dell’elettrodotto .

Tornando al Consiglio Comunale del 29.12.2021 svoltosi in seconda convocazione il successivo giorno 30, avendo la Presidente preventivamente comunicato la propria assenza e successivamente quella di cinque Consiglieri si demandava al Vice Presidente che avrebbe dovuto provvedere all’invito ai soli Consiglieri assenti per la seconda convocazione, ma udite udite si è appreso “ IN PIAZZA” che il Consiglio Comunale si era svolto in seconda convocazione e, successivamente dagli atti pubblicati in Albo Pretorio . Atti che si intendono impugnare, dopo aver già chiesto la revoca in autotutela in quanto non era stato notificato ai consiglieri assenti il passaggio a seconda convocazione. Allo stesso modo non era stato notificato a tutti i Consiglieri l’inserimento di un ordine del giorno ( risposta ad una interrogazione presentata dai Consiglieri D’Astolto,D’Urbano e Tomei ).

L’istanza di revoca in autotutela era stata trasmessa anche alla Prefettura di CB e chiesto l’intervento di S.E il Prefetto al fine di garantire l’esercizio delle funzioni purtroppo e nostro malgrado sempre calpestato.

Siamo alle solite: la democrazia e il rispetto delle norme per questi signori sono un optional!!! La mancata notificazione agli assenti e alla Presidente stessa della seconda convocazione ha integrato un comportamento gravissimo.

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato S.E. il Prefetto Dott. Francesco Antonio Cappetta, che ringraziamo nuovamente dell’attenzione dedicata. Nell’occasione abbiamo appreso che il Prefetto stesso aveva formulato e trasmesso al Comune, in data 18.01.2022, una risposta indirizzata a noi richiedenti e per conoscenza al Sindaco, nella quale si evince che quanto da noi denunciato era fondato; è appena il caso di sottolineare che detta risposta dal Comune non ci è stata notificata se non a seguito di esplicita e formale richiesta in data 27.01.22 e anche qui portiamo all’attenzione di lettori ed elettori la continua e reiterata inosservanza di norme di legge. Per quanto riguarda gli atti deliberati nella seduta consiliare di cui si è detto innanzi, ovvero tre debiti fuori bilancio , la ricognizione delle partecipate e la proroga di liquidazione della Mimì del Torto oltre ai verbali della seduta precedente ovviamente sono atti illegittimi in quanto il Consiglio è viziato, ma non ci fermeremo, andremo avanti nelle sedi opportune .

Tutte le affermazioni innanzi esposte sono pienamente documentate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse”.