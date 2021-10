Sono stati convocati al centro vaccinale di Selvapiana per la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid però alle 8.30, orario scritto sulla convocazione, le porte del centro vaccinale erano chiuse. E’ questa la denuncia di alcuni utenti che si sono trovati di fronte a disagi. “Arriviamo da Sant’Elia a Pianisi – hanno raccontato alcuni lettori – e avevamo la convocazione per le 8.30 di questa mattina (domenica 3 ottobre, ndr) quando siamo arrivati davanti al centro vaccinale l’abbiamo trovato chiuso, e come noi anche altre persone che erano in fila in quel momento. Abbiamo aspettato più di mezzora ma dopo le 9 ce ne siamo andati”. Sicuramente un disagio per chi arrivato da fuori Campobasso. “Non c’era neanche qualcuno a cui poter chiedere informazioni. Abbiamo aspettato e poi siamo andati via”.

“Convocati per seconda dose di vaccino ma il Selvapiana era chiuso”, la segnalazione Indietro 1 di 2 Avanti