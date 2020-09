Convocata l’assemblea alleanza delle Cooperative Italiane del Molise

Per il giorno mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 16.00, a Campobasso presso la sede di Confcooperative Molise (Via Guerrizio n. 2) è convocata L’assemblea Dell’alleanza Delle Cooperative Italiane del Molise per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1. Saluti e comunicazioni del Presidente; 2. Legge 16/2009 “Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise” – Progetti, iniziative e strategie della rappresentanza unitaria; 3. Elezione del Presidente; 4. Varie ed eventuali.