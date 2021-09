Convitto Mario Pagano, per il rettore Gianfagna la nomina a membro del Direttivo Nazionale Anies

‘Buone nuove’ dal Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. Il rettore-Dirigente scolastico, Rossella Gianfagna, è stata nominata membro del Direttivo Nazionale ANIES.

“È con orgoglio e soddisfazione che ho accolto la mia nomina a membro del Direttivo Nazionale ANIES -ha commentato il rettore- composto da 8 Rettori più il Presidente in carica e l’uscente, di diritto.

Ho sempre pensato che fare rete sia il modo migliore per prendere decisioni opportune per il bene del nostro sistema scolastico ed educativo. Svolgerò questo compito con senso di responsabilità e avendo sempre ben presente il nostro obiettivo: il futuro delle nuove generazioni.

Non sarò sola in questo viaggio, porterò con me l’Istituzione che ho l’onore di dirigere, tutto il personale e i nostri studenti.”