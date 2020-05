Convitto Mario Pagano: “La mia idea per far ripartire la scuola”

Rossella Gianfagna, primo Rettore donna in secoli di storia di un’istituzione “storica” di Campobasso

Il primo Rettore del gentil sesso in secolari anni di storia del Convitto Mario Pagano di Campobasso si chiama Rossella Gianfagna. Quello che ci ha incuriositi ed interessati nel suo post facebook è certamente la sua ” idea per far ripartire la scuola”, nello specifico lo stesso storico Convitto che lei dirige ormai dal settembre 2019.



«Organizzare gli ambienti in sicurezza, predisponendoli con schermi e numeri ridotti di banchi per aula;

lasciare alcune discipline online da fare il sabato mattina e altre il pomeriggio (tempo pieno misto) per non creare disagio nelle famiglie. Le discipline potranno cambiare durante l’anno.

sanificare gli ambienti il sabato quando la scuola è chiusa, garantendo tutti gli altri giorni l’igienizzazione;

lì dove è prevista, garantire la mensa da asporto o organizzata su più turni;

predisporre i rilevatori della temperatura all’ingresso;

proiettare all’interno della scuola video dimostrativi sui comportamenti corretti da mettere in pratica;

fornire kit per i bambini all’ingresso con dispositivi e materiale informativo sulla nuova organizzazione.

Noi ci stiamo organizzando, tra qualche giorno vi forniremo anche le foto delle aule.

Vedrete si può fare! Magari non in tutte le strutture sarà agevole, ma in ogni caso fondamentale sarà il ruolo del personale e quello della flessibilità gestionale».