Convitto Mario Pagano, il sindaco Gravina entra nel CdA

La nomina con 17 voti. Passa anche l’odg della Lega sulla Cattedrale: «Il Comune si adoperi con Curia, Regione e ministero per la riapertura»

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, rappresenterà il Comune nel Consiglio di amministrazione del Convitto “Mario Pagano”. Il primo cittadino è stato designato dall’assise civica con 17 voti a favore (sei le schede bianche). In particolare, la minoranza di centrodestra aveva proposto il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, il quale però, dopo la candidatura del primo cittadino, ha fatto un passo indietro (manovra alla quale non è nuovo, considerando la candidatura a sindaco di Maria Domenica D’Alessandro al suo posto per il centrodestra alle ultime elezioni) considerandola come «un segno di attenzione importante nei confronti di un’istituzione scolastica illustre».

La Lega, però, nella seduta consiliare odierna è riuscita a portare a casa l’approvazione dell’ordine del giorno (firmato anche da Pascale e D’Alessandro) sulla Cattedrale di Campobasso. «È un monumento-simbolo della città, ma è chiusa da un anno per i lavori di messa in sicurezza del tetto in legno e della struttura di copertura in lamiera e tegole e, dunque, inaccessibile ai fedeli, ma anche ai turisti. Campobasso deve tornare a riavere la propria Cattedrale – hanno scritto in una nota Tramontano, Pascale e D’Alessandro – anche grazie al supporto di tutti gli attori interessati, ovvero Curia Arcivescovile, Regione Molise, Comune di Campobasso e Mibact. Considerando che la Giunta regionale, con delibera 160 del 14 maggio 2019, ha stanziato trecentomila euro per il rifacimento della copertura della Cattedrale, vogliamo evitare che, come avvenuto per la Chiesa della Madonna della Libera, rimasta chiusa per tre anni, i tempi possano allungarsi anche per la Cattedrale».

L’ordine del giorno, che impegna il sindaco Gravina e la giunta ad accelerare i tempi per la fine dei lavori e la riapertura della Cattedrale, ha coinvolto positivamente tutta l’assise cittadina. «Abbiamo apprezzato come tutti i consiglieri comunali abbiano votato a favore della nostra proposta – hanno concluso Tramontano, Pascale e D’Alessandro – e come il sindaco Gravina si sia reso disponibile a rendersi parte attiva nei rapporti con il ministero competente, affinché Campobasso possa tornare a riavere la Cattedrale Santissima Trinità».