Convittiadi, al Mario Pagano. “Una delle edizioni più belle di sempre” (video)

I complimenti dei Rettori d’Italia. Illustrati i numeri della manifestazione sportiva ospitata per la prima volta a Campobasso: 21 istituzioni educative partecipanti, 511 studenti-atleti, oltre 400 gare e 78 medaglie assegnate, di cui 2 ori, un argento e 4 bronzi ai portacolori di casa, sesti nel medagliere

di Antonio Di Monaco

“È stata una settimana bella, entusiasmante e di grande successo. Abbiamo avuto riconoscimenti da tutti i Rettori d’Italia che l’hanno definita addirittura come una delle edizioni più belle della storia”. È il bilancio della Rettrice del Convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso, Rossella Gianfagna, dopo le Convittiadi che, per la prima volta, sono state ospitate a Campobasso: 21 istituzioni educative partecipanti, 511 studenti-atleti, 8 discipline sportive praticate per oltre 400 gare e 78 medaglie assegnate, di cui 2 ori (Scacchi large individuale e basket misto large), un argento (corsa 80 metri piani femminile small) e 4 bronzi (scacchi large squadra, corsa campestre individuale femminile small e large e staffetta 4×100 mista small) che sono valse il sesto posto assoluto nel medagliere.

Presente alla conferenza stampa di presentazione dei dati anche il professor Giancarlo Ripabelli dell’Università del Molise che ha illustrato i dati relativi alla sicurezza sanitaria. “Abbiamo seguito in maniera strettissima i ragazzi somministrando circa 1600 tamponi antigenici che ci hanno permesso di bloccare due cluster scoppiati in altrettante strutture ricettive con 12 casi positivi per un tasso del 2% che ci ha permesso di arrivare a fine manifestazione senza ulteriori problemi”. Infine, il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, ha elogiato “il gioco di squadra efficace di tutti gli attori in campo che in futuro di ospitare altre manifestazioni di livello nazionale e internazionale”.