Convittiadi 2022, prima storica per il “Mario Pagano” di Campobasso

Presentate le Olimpiadi dei Convitti italiani che saranno ospitate dall’Istituto scolastico del capoluogo dal 3 al 9 aprile prossimo: la cerimonia di apertura si terrà al Palaunimol con la chiusura al campo Scuola “Nicola Palladino”

di Antonio Di Monaco

Ripartire dalle Convittiadi nel segno della socializzazione, dell’integrazione, del benessere e del rispetto delle regole. È lo spirito delle Olimpiadi Nazionali dei Convitti italiani che quest’anno, per la prima volta, saranno ospitate dal Convitto “Mario Pagano” di Campobasso. Questa mattina, 25 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto, si sono alzati i veli sulla manifestazione, la cui cerimonia di apertura si terrà domenica 3 aprile alle 19 al “PalaUnimol”, alla presenza della Rettrice del Convitto, Rossella Gianfagna, del presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, del professor Giancarlo Ripabelli, Ordinario dell’Università degli Studi del Molise, e del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.



Le discipline sportive inserite nel programma sono il calcio a cinque, il basket, la pallavolo, il tennis tavolo e gli scacchi. Le Convittiadi rappresentano, di fatto, le Olimpiadi Nazionali dei Convitti italiani, sono annualmente organizzate da uno degli Istituti Educativi nazionali aderenti all’ANIES (l’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali). Ogni edizione coinvolge migliaia di ragazzi e ragazze, dagli 11 ai 16 anni, chiamati a confrontarsi in diverse discipline sportive ed artistiche.



“Per la nostra città è un onore e un piacere accogliere tanti giovani per una manifestazione che oltre ad avere una valenza sportiva lancia un messaggio di speranza anche a livello di ripresa delle abitudini sociali – ha dichiarato il sindaco Gravina –. Campobasso, dal 3 al 9 aprile, amplierà la sua offerta non solo sportiva, ma in termini di apprendimento e sana aggregazione, creando un ambiente vivo e attivo”.



La manifestazione si chiuderà sabato 9 aprile dalle 17 al Campo Scuola “Nicola Palladino” che rappresenta “una luogo simbolo per me a livello personale come sportiva – ha aggiunto la Rettrice Gianfagna – e ringrazio l’amministrazione comunale per i lavori che stanno facendo in quella struttura che è un punto di riferimento per tutti gli sportivi”.