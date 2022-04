Convittiadi 2022, il “Mario Pagano” di Campobasso si tinge di Oro (foto)

La prima vittoria per l’istituto campobassano la ottiene Stefano Sorbo negli scacchi. In totale sono quattro le medaglie vinte dagli studenti molisani

Arriva la prima medaglia d’oro per il Convitto “Mario Pagano” di Campobasso alla quattordicesima edizione delle Convittiadi, le “Olimpiadi” dei convitti ed educandati italiani in corso di svolgimento a Campobasso e che si chiuderanno domani sabato con le ultime gare e, nel pomeriggio, con la cerimonia di premiazione e di chiusura. Il prestigioso convitto campobassano, l’unico presente nel Molise, a poche ore dalla chiusura delle competizioni si porta quindi al sesto posto nel medagliere. Infatti con l’oro conquistato ieri ha già collezionato quattro medaglie, una d’oro e tre di bronzo. Un bottino sicuramente molto più positivo rispetto all’ultima edizione disputata, quella del 2019 organizzata a Peschiera del Garda, in Lombardia (nel 2020 e 2021 le edizioni programmate sono state annullate a causa del covid), nella quale i ragazzi campobassani non erano riusciti mai a salire sul podio tornando a casa senza medaglie. Due delle quattro medaglie conquistate fino ad ora vengono dagli scacchi. La medaglia d’oro nel torneo individuale “Large” è stata vinta dal campobassano Stefano Sorbo, 13 anni, frequentante la terza media, che ha chiuso con 8 vittorie su 8 partite, distanziando il secondo, Pietro Colombini di Torino, di un punto e mezzo (6,5). Sul terzo gradino del podio, con 6 punti, Angelica Rubin di Cividale del Friuli. L’ottima prova dei giovani scacchisti del “Mario Pagano” è stata completata dalla medaglia di bronzo nella classifica a squadre dove i ragazzi campobassani (Stefano Sorbo, Alessandro Albanese, Alberto Cosimi e Vincenzo Antonelli) si sono piazzati al terzo posto con 15 punti, gli stessi della squadra del convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli che però ha ottenuto il secondo posto in base al meccanismo di calcolo previsto dal regolamento. La medaglia d’oro a squadre è andata alla forte squadra del convitto nazionale “Umberto I” di Torino con 17,5 punti. In precedenza erano state due alunne del convitto campobassano a portare a casa due medaglie di bronzo, entrambe nella specialità della corsa campestre. Ginevra Iaizzo si è piazzata terza nella prova femminile small vinta da Giulia Di Federico del convitto di Chieti, stessa posizione per Flavia Olivia nella prova large che ha visto trionfare un’altra abruzzese, Paola Del Rosario, anche lei portacolori del convitto “Giambattista Vico” di Chieti. Domani mattina sabato le ultime gare. Alle 9 sono in programma le finali dei tornei di calcio a 5 e di basket, alle 11 le ultime gare di atletica sia nell’individuale che nella staffetta. Alle 16 la cerimonia di premiazione e la chiusura della manifestazione che ha portato in città per una settimana, tra studenti e accompagnatori, circa mille persone. E’ la prima volta che il Molise ospita questa manifestazione di carattere nazionale che mette in competizione centinaia di ragazzi che frequentano queste particolari istituzioni scolastiche. A Campobasso sono in gara nelle varie discipline circa 700 studenti in rappresentanza di ventuno convitti provenienti da ogni parte d’Italia, da Aosta a Catania, da Udine a Bari, da Milano ad Avellino, da Torino a Cagliari, da Novara a Palermo, da Chieti a Catanzaro e così via. Perfetta l’organizzazione curata dalla dirigente scolastica Rossella Gianfagna e dal suo staff in collaborazione con l’ANIES, l’associazione che rappresenta i convitti italiani, con il CONI e con il Comune di Campobasso. Inoltre la manifestazione ha ricevuto il supporto anche di diversi sponsor privati. I risultati, le immagini e tutte le notizie sull’iniziativa si possono trovare sul sito www.convittiadicampobasso.it.