Convento di Venafro, sindaco e delegazione cittadina ricevuti a Foggia

Si è tenuto questa mattina, giovedì 20 luglio, a Foggia un incontro tra una delegazione della città di Venafro e le autorità ecclesiastiche per discutere delle problematiche emerse nei giorni scorsi sulla nuova organizzazione prevista da settembre per la Basilica e il Convento di San Nicandro.

“Dopo i numerosi tentativi delle scorse settimane – dice il sindaco di Venafro Alfredo Ricci – finalmente questa mattina siamo riusciti ad avere un incontro con il Padre Provinciale dei Cappuccini, fra Francesco Dileo, alla presenza di fra Antonio Losapio, Rettore della Basilica e del Convento di San Nicandro”.

Per la città di Venafro, oltre a Ricci, erano presenti il presidente del Consiglio Comunale, Dario Ottaviano, il vice sindaco, Marco Valvona, il consigliere di minoranza, Michele Pontone, il vicario Foraneo, don Salvatore Rinaldi, e una rappresentanza di cittadini e fedeli, nelle persone di Vincenzina Scarabeo (per il Circolo Religioso-Socio-Culturale San Nicandro), Andrea D’Appollonio, Ernesto D’Appollonio e Raffaele Siano.

“Ognuno dei convenuti ha rappresentato alle autorità ecclesiastiche – continua Ricci – le ragioni legate alla storicità della presenza dei Cappuccini e al cammino pluricentenario della Fede e della venerazione verso i Santi Martiri da parte dei Venafrani e di tanti devoti anche residenti in altre città e all’estero. Dal canto mio, e a nome della città, ho rimarcato tutte le problematiche derivanti dalla eventuale chiusura della Basilica e del convento”.

Dopo un’ampia disamina dei termini della questione, il padre provinciale ha assicurato che il convento e la basilica continueranno ad essere amministrati dal rettore fra Antonio Losapio e dal vice rettore fra Jossy Fernandes e che la basilica sarà aperta tutte le mattine e tutti i pomeriggi con la presenza di un frate. Inoltre, per quanto riguarda le funzioni religiose, la Santa Messa sarà celebrata ogni domenica e nei periodi “forti”, legati alla maggiore devozione popolare, saranno garantite le funzioni religiose nonché tutte le tradizioni e le consuetudini legate ai Santi Martiri.

Questa diversa organizzazione, che dovrebbe partire da settembre, ha spiegato il Padre Provinciale, è dovuta al ridotto numero di frati disponibili nella provincia cappuccina in conseguenza della carenza di vocazioni degli ultimi tempi.

“Tra le cose che ci sono state dette dal padre provinciale – sottolinea Ricci – vorrei porre l’accento sul fatto che con il vescovo di Isernia-Venafro Camillo Cibotti è in corso un costante confronto per addivenire ad una soluzione pacifica. Noi ci speriamo, ma continueremo a tenere desta l’attenzione sulla questione!”