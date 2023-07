Convento chiuso, la protesta del Comitato San Nicandro

Dopo le ultime notizie comunicate ai venafrani dal Sindaco Ricci, riguardo la situazione del Convento di San Nicandro, a seguito dell’incontro svoltosi a Foggia, tra il Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini Dileo ed una una delegazione di fedeli venafrani, considerato che tale incontro non ha portato a nessun cambio di rotta in merito alla decisione intrapresa dai frati riguardo la Chiusura del Convento, ma solamente ad una calendarizzazione della presenza di un Frate e garantendo una sola Santa Messa la domenica, quindi sancendo la chiusura del Convento, il “Gruppo Preparatori Santi Martiri” ed il “Comitato Festa San Nicandro Marciano e Daria2023” unitamente e di comune accordo intendono promuovere una protesta pacifica invitando a partecipare in massa tutti i fedeli che hanno a cuore le sorti del nostro Convento il giorno 26 luglio alle ore 19 alla processione di ringraziamento per lo scampato terremoto con il busto argenteo di San Nicandro.

Infatti, per la prima volta quest’anno il Comitato Festa farà accompagnare la processione da una banda musicale e fuochi d’artificio. Al termine della Processione ed ogni altro rito religioso, ci sarà un momento di raccolta con la Statua di San Nicandro nei pressi del quadro dei Santi Martiri in piazza Cimorelli ed in segno di protesta alle decisioni prese sulla chiusura del Convento sarà cantato l’inno di S. Nicandro. In quella occasione, se vorranno, il Sindaco e gli altri interessati alla questione potranno ascoltare e farsi portavoce di alcune proposte da parte dei Preparatori, del Comitato Festa e chiunque altro voglia farne. Inoltre tutto il Consiglio Comunale di Venafro è invitato a partecipare e sostenere la popolazione contro la decisione di chiudere il Convento presa dal Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini.