Convegno sulla famiglia de Capua per suggellare Patto di amicizia tra comuni

Due comunità, quella di Riccia in provincia di Campobasso e quella di Altavilla Irpina in provincia di Avellino, che si avvicinano tra loro e stringono vincoli permanenti di fratellanza, cooperazione e solidarietà con un Patto di Amicizia.

L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla Cultura e al Turismo, si inserisce nell’ambito di una proficua sinergia tra le due amministrazioni comunali impegnate, nel corso degli ultimi mesi, nella possibilità di valorizzare ulteriormente la figura della bella e triste Regina Costanza di Chiaromonte e della famiglia De Capua, feudataria di entrambe le cittadine per cinque secoli.

Domenica 27 agosto il sindaco di Altavilla, Mario Vanni, sarà ospite a Riccia per concludere la cerimonia di sottoscrizione avviata il 18 agosto nel suo paese, quando a prendere l’impegno a nome della propria comunità è stato il sindaco di Riccia, Pietro Testa. In quell’occasione è stato svolto un convegno su Costanza di Chiaromonte e si sono poste le basi per consolidare una reciproca

conoscenza tra i due paesi e condividere le esperienze maturate negli ambiti culturali, turistici e sociali.

Anche a Riccia, prima della definitiva sottoscrizione del Patto, nella mattinata è previsto all’interno del chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini un convegno intitolato «I de Capua. Una famiglia “d’huomini di stati, e di riputazione”».

Terranno i saluti il consigliere regionale del Molise, Micaela Fanelli, i sindaci Pietro Testa e Mario Vanni e i due presidenti delle ProLoco Silvio Cinquino, per Riccia, e Pietro Rosato, per Altavilla Irpina. A seguire le relazioni di approfondimento sulla

importante famiglia De Capua, che vantava tra Cinquecento e Settecento nel Molise e nel Regno di Napoli il governo di oltre cento feudi, tenute dagli studiosi Antonio Santoriello (I de Capua.

Principi di Riccia), Mario Ziccardi (I de Capua in Molise), Marco Rosato (I de Capua ad Altavilla Irpina in Principato Ultra), Gianfranco Iulianello (I de Capua in Terra di Lavoro), Franco Valente (Il respiro europeo di una nobile famiglia napoletana). L’incontro sarà moderato da Nella Rescigno.

Il Patto, come già detto, vuole suggellare un’amicizia, e stabilire forme di collaborazione tra le due comunità, per favorire momenti di apprendimento, incontro, scambi, che vedano protagonisti tutti gli attori pubblici e privati dei rispettivi territori, soprattutto le scuole, e magari culminare con un futuro gemellaggio.

Nel pomeriggio la manifestazione continua con un Corteo che metterà in scena l’arrivo della Regina Costanza di Chiaromonte a Riccia accompagnata da musici e figuranti a piedi e a cavalo in abiti medievali, per concludersi in serata al Piano della Corte con la rievocazione storica dell’incendio del Castello.