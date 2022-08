Contrordine, la Dad ritorna in auge

di Sergio Genovese

Con l’animo ancora disorientato per la improvvisa scomparsa di Fabio Calandrella un dirigente competente della direzione scolastica regionale del Molise ma soprattutto un Signore di altri tempi, torno ad occuparmi di Scuola perché la cronaca corrente me ne dà stimolo. Avevo criticato, qualche giorno fa la decisione di dissacrare la dad che in tempo di Covid invece è stata utilissima per disperdere un po’ di odore di Scuola tra i ragazzi, quando a distanza di pochi giorni i famosi burocrati delle stanze buie del Ministero, sono tornati sui loro passi. Fino a ieri abbasso la dad oggi, a distanza di ventiquattro ore, viva la dad. Non riesco a spiegarmi come è possibile proporsi all’opinione pubblica cioè ad una platea di milioni di persone, con una approssimazione davvero sorprendente. Al di là dell’ ondivago comportamento del maledetto virus che purtroppo non ci abbandonerà a breve, il Ministero della Pubblica Istruzione sta inanellando una serie di scivoloni che ne appalesano la inconsistenza professionale di chi detta le linee ( i vari dirigenti) e di chi le avalla ( il Ministro preposto). Cosi mentre i dirigenti scolastici creano e disfano le organizzazioni per avviare l’anno scolastico, da qualche parte delle circolari emanate, si legge che viene suggerito di tenere aperte le finestre delle aule. Una idea improponibile per quei centri come quelli della nostra regione che patiscono il freddo già dai primi giorni autunnali che si troveranno addirittura a gestire anche la decisione di abbassare la temperatura del termosifoni per le note vicende della guerra in Ucraina. Così se i ragazzi si salveranno dal Covid rischieranno di beccare una bronchite per la piacevole occasione di fare entrare aria fredda tra i banchi. Lo Stato ha avuto molto tempo per dotare gli Istituti di impianti di aerazione ma non lo ha fatto anche se è vero che le Scuole hanno ricevuto fondi per proteggere gli studenti, qualche dirigente lungimirante è riuscito a dotare le aule della sua scuola di quei dispositivi utili a superare la formula della finestra aperta. Qualche altro dirigente, con sventatezza, non ha utilizzato i fondi già programmati per l’acquisto degli impianti di aerazione. Un altro sommesso suggerimento sarebbe quello di ricorrere per il nuovo anno, alla settimana corta. Qualcuno con strabiliante fantasia avrebbe pensato, per superare il problema degli studenti pendolari che non hanno la corsa per ritornare a casa di sera ( la settimana corta impone dei rientri pomeridiani) di coprire gli impegni del rientro di pomeriggio proponendo la dad a casa anche se un giorno non molto lontano il Ministero precisò che la didattica a distanza si giustificava esclusivamente per motivazioni riconducibili alla pandemia. Come il lettore potrà comprendere, la confusione è palpabile e non porta immagine al mondo scuola che avrebbe bisogno di una ripulita generale mettendo alla porta gli incompetenti che oggi affermano una regola, domani la smentiscono e dopo domani la ripropongono. Evviva!