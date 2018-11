Contromano sulla Statale 87, panico tra gli automobilisti

Paura per alcuni automobilisti che questo pomeriggio (domenica 18 novembre) stavano percorrendo la Statale 87, la strada che collega la zona di via Corsica a Termoli con l’imbocco per la Bifernina. All’improvviso, infatti, gli automobilisti si sono trovati di fronte una macchina che stava procedendo contromano la strada che ha due corsie per ogni senso di marcia. Immediata è scattata la chiamata ai carabinieri che hanno allertato i colleghi della Polizia che arrivati immediatamente sul posto si sono messi sulle tracce dell’automobilista pirata della strada senza, però, riuscire a trovarlo. Un episodio che conferma la pericolosità delle strade molisane in una giornata nella quale sono stati accertati gli innumerevoli incidenti che ogni giorno avvengono in Molise.