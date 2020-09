Contromano in tangenziale, schianto tra due auto

Due le persone ferite trasportate all’ospedale Cardarelli

Incidente stradale questa mattina sulla tangenziale del capoluogo di regione. Per cause in corso di accertamento pare che una vettura abbia imboccato contromano una delle uscite nella zona stadio. La vettura si è schiantata contro un’altra auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Due le persone ferite che, dopo le prime necessarie cure del caso da parte dei soccorritori del 118 (sul luogo del sinistro sono giunte due ambulanze), sono state trasportate d’urgenza presso il nosocomio del capoluogo. Sul posto sono giunti anche i vigili del Fuoco e gli agenti della polizia municipale che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.