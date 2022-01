La Regione avrebbe deciso di anticipare la campagna del controllo delle emissioni delle caldaie domestiche al 31 gennaio, nel pieno della pandemia. Chiaramente un problema, come si farà il controllo nelle famiglie dove ci sono persone in quarantena e chi controllerà i tecnici se sono o meno positivi e finte di contagio?

Per questo Vittorio Nola, portavoce dei Cinque Stelle in Consiglio Regionale chiede (vedi video) un prolungamento dei termini per il controllo.

L’INTERVISTA IN ALTO