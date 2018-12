Controlli sul territorio e contrasto allo spaccio: droga nascosta nel comodino, beccato pusher 44enne

Cinque esercizi pubblici controllati di cui uno “beccato” con irregolarità. Il titolare di un centro scommesse di 31 anni originario di Campobasso denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per inosservanza del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e precisamente «per non avere esposto l’apposita tabella, approvata dal Questore, dove risultano indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati nel pubblico interesse». Sono questi alcuni dei risultati conseguiti dagli agenti del Commissariato di Termoli nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio durante i quali sono stati anche controllati 15 cittadini extracomunitari, di cui un 21enne di origine nigeriana, che senza giustificato motivo non ha ottemperato all’ordine di esibizione di un documento di identificazione o altro titolo di soggiorno e quindi è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Nell’ambito dei servizi tesi a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono state effettuate perquisizioni domiciliari, veicolari e personali che hanno portato gli agenti del Commissariato a beccare un molisano di 44 anni che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 140 grammi circa di hashish. L’uomo aveva nascosto la droga nel cassetto del comodino e grazie alla presenza sul posto di una unità cinofila la droga nascosta è stata ritrovata, contenuta in 3 involucri avvolti in pellicola trasparente. Immediato è scattato il sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria perché irreperibile al momento del blitz. Nel corso, invece, dei servizi tesi al controllo del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi da parte dei pregiudicati sottoposti alle misure di prevenzione, di sorveglianza speciale e regimi alternativi alla custodia in carcere, è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 44 anni, di origine termolese, in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per essersi reso responsabile, in più occasioni, di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato alle prescrizioni impartite. Di qui la disposizione dell’aggravamento della misura con la carcerazione e pertanto l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Larino.