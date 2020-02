Controlli e verifiche sull’acquedotto del Liscione, flusso ridotto in alcuni comuni

CAMPOBASSO. Una nuova riduzione del flusso idrico di circa il 30% è previsto in basso Molise. La comunicazione è arrivata direttamente da Molise Acque e indirizzata ai comuni di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero, Guglionesi e san Giacomo. La riduzione sì è resa indispensabile per effettuare controlli e verifiche delle apparecchiature idrauliche installate sull’acquedotto molisano centrale e sarà applicata dalle 8 del 17 febbraio alle 20 del 20 febbraio. Di qui l’invito ai Comuni ad adottare tutte le procedure per evitare i problemi.