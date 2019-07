Controlli di Polizia e Arma: “Citta nella Città” zona di passaggio di pregiudicati

Nella serata di ieri, Carabinieri e Polizia hanno effettuato numerosi controlli di persone e mezzi nel capoluogo.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, le pattuglie delle Forze dell’Ordine hanno identificato vari pregiudicati in punti delicati di Campobasso, ritenuti più sensibili soprattutto nel periodo estivo, quali ad esempio anche il luogo denominato “Città nella Città” molto frequentato dai giovani.

Oltre ai controlli della circolazione stradale, le verifiche effettuate hanno permesso di controllare decine di persone a piedi, identificando numerosi pregiudicati del posto tra i quali anche stranieri.

La presenza di più pattuglie dei Carabinieri e Polizia in città, nel periodo estivo, oltre a rafforzare i controlli del territorio rappresenta un valido deterrente alla commissione di illeciti oltre che ad elevare il livello di sicurezza per i cittadini.