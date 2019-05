Controlli dell’Ispettorato del Lavoro, multe in tre locali pubblici

CAMPOBASSO

Dopo una attenta ed articolata attività di intelligence è stata condotta a termine, dagli ispettori dell’Ispettorato Territoriale di Campobasso-Isernia, l’operazione “Primavera in movida”.

Quest’ultima, messa in atto nel settore dei pubblici esercizi, ha permesso di individuare 3 aziende irregolari accertando la presenza di 7 lavoratori in nero.

Sono stati adottati 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e comminate sanzioni amministrative per un valore di 25mila euro.