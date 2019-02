Controlli dei Carabinieri, due arresti tra Campomarino e Palata

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 febbario i Carabinieri della Stazione di Campomarino hanno tratto in arresto un 55enne pugliese, da tempo residente nel comune del basso Molise.

L’uomo, resosi autore del reato di spaccio di sostanze stupefacenti tra Termoli e Campomarino dall’anno 2008, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla Procura Generale della Corte di Appello di Salerno per il quale deve scontare un residuo di un anno ed un mese di reclusione.

Nel corso dei controlli predisposti per il week-end, il 55enne è stato rintracciato dai Carabinieri a Campomarino Lido ed immediatamente è stato trasportato nella Casa Circondariale di Larino.

Analoga attività è stata eseguita, nel corso della stessa giornata dai Carabinieri della Stazione di Palat che hanno tratto in arresto un 35enne molisano.

L’uomo, autore di furto e danneggiamento nell’anno 2007, proprio nel comune di Palata, in esecuzione di una Ordinanza di Espiazione pena emessa dal Tribunale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare all’interno dell’abitazione familiare, dove rimarrà per un anno e sei mesi, come disposto dal Giudice.

I controlli disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Termoli proseguiranno in questo fine settimana. L’obiettivo è quello di scoraggiare i malintenzionati a porre in atto attività delittuose nell’area litoranea.