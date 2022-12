Controlli clinico-strumentali, il vescovo Bregantini ricoverato al Cardarelli

Dalla Curia spiegano come l’arcivescovo affronta con molta serenità questa ulteriore prova e ringrazia il clero e i suoi fedeli per la preghiera e l’ospedale per l’assistenza che sta ricevendo

L’arcivescovo monsignor GianCarlo Bregantini sarà ricoverato per alcuni giorni presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso per controlli clinico- strumentali, necessari per la valutazione della sua completa ripresa di salute. A comunicarlo è la stessa Arcidiocesi di Campobasso in una nota inviata alle redazioni.

“L’Arcivescovo – scrivono – affronta con molta serenità questa ulteriore prova e ringrazia il clero e i suoi fedeli per la preghiera e l’ospedale per l’assistenza che sta ricevendo”.