Controlli antidroga dei carabinieri: 34enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi controlli sul territorio ed in particolare nei Comuni di Termoli e Campomarino. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 20 veicoli e 24 persone, nonché effettuate 4 perquisizioni d’iniziativa – tra veicolari, personali e domiciliari – finalizzate principalmente alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi. Nella periferia di Termoli , in particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 34enne del luogo con precedenti di polizia, poiché lo stesso aveva ceduto circa mezzo grammo di cocaina ad un 54enne. Nella circostanza lo stupefacente, palesemente destinato ad uso personale e rinvenuto addosso all’acquirente (nel corso di una perquisizione personale e veicolare) è stato sottoposto a sequestro e debitamente custodito in attesa degli esami di laboratorio e della successiva distruzione. Alla luce di quanto emerso il 34enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. A carico del 54enne assuntore, invece, si è proceduto alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, nonché all’immediato ritiro della patente di guida, trovandosi lo stesso – al momento del controllo da parte degli operanti – alla guida della propria autovettura.