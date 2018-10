Controlli a tappeto della Polizia sul territorio, beccato truffatore seriale alla “Casa degli Angeli”

In prossimità della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, il Questore di Campobasso ha intensificato i servizi di controllo nel capoluogo, durante i quali sono state identificate 230 persone e controllati 180 veicoli. A seguito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati sono state realizzate anche diverse operazioni di Polizia Giudiziaria.

Il personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà un giovane campobassano di sedici anni per detenzione illegale di oggetti atti ad offendere. In particolare il ragazzo, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e di un proiettile. Il 16enne, inoltre, si è reso responsabile anche di resistenza a Pubblico Ufficiale, impedendo agli operatori della Squadra Mobile di esercitare l’attività in corso. Il ragazzo è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, per uso personale, che è stata sequestrata.

Inoltre, sempre il personale della Squadra Mobile ha eseguito nei confronti di un 60enne l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in quanto si è reso responsabile di numerose truffe ai danni di cittadini, in tutta Italia. In particolare, il provvedimento restrittivo è cumulativo delle pene relative a più procedimenti penali. L’uomo è stato prelevato dalla struttura “Casa degli Angeli” dove era ospite ed associato presso la Casa Circondariale di Campobasso.

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati il personale della Squadra Volante ha denunciato a piede libero, per evasione, un giovane di 24 anni che, nonostante fosse ai domiciliari – come da provvedimento della Procura della Repubblica di Campobasso – è uscito dalla sua abitazione senza essere autorizzato e, infatti, al momento del controllo non era in casa. Diramate subito le ricerche, l’uomo è stato poi rintracciato nel capoluogo e riaccompagnato presso la sua abitazione.

Un’altra denuncia a piede libero è stata emessa nei confronti di un 35enne napoletano con precedenti di Polizia. L’uomo spesso raggiungeva il capoluogo per esercitare l’attività di vendita ambulante di indumenti senza la prescritta autorizzazione comunale. Nei suoi confronti il Questore di Campobasso aveva emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo. L’uomo, controllato nei pressi di un centro commerciale, è risultato inottemperante all’ordinanza e quindi denunciato in stato di libertà alla competenze Autorità Giudiziaria.