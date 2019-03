Contro ogni pregiudizio, oggi si celebra la Giornata Mondiale delle persone con sindrome di down

Luca Trapanese è un papà single ed omosessuale che ha adottato una bimba con sindrome di down rifiutata da molte famiglie. «Questo libro è stato scritto a quattro mani da due papà molto diversi e rappresenta una sintesi di paternità particolare» ha detto l’autore del libro intervenuto nell’auditorium dell’Istituto Pertini di Campobasso.

«Le persone con sindrome di down sono persone uguali a noi e vogliamo farlo capire a tutti» ha sottolineato Giovanna Grignoli, presidente dell’associazione Italia persone down.