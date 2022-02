Contro i killer degli amici a 4 zampe nasce una app dedicata

Mai più polpette avvelenate. L’A.N.P.A.N.A di Termoli promuove e sostiene l’app “Pet Danger”

Si tratta di una delle preoccupazioni più importanti per i padroni dei cani: portare a spasso il proprio

amico a 4 zampe e non accorgersi che quest’ultimo ingerisca un boccone avvelenato preparato e lasciato

appositamente per strada da persone crudeli con conseguenze molto serie (e, purtroppo, spesso fatali)

per l’animale.

Una preoccupazione che potrebbe a brevissimo appartenere al passato grazie

all’applicazione sviluppata da Giulia Francalancia, 33enne sviluppatrice informatica marchigiana. “Pet

Danger”, questo il nome dell’app che potrebbe letteralmente cambiare la vita in meglio ai padroni di

cani. Un’applicazione che pone la sua funzionalità grazie alle segnalazioni degli utenti. Basta infatti che

un fruitore evidenzi la presenza di una polpetta avvelenata e/o di qualcosa potenzialmente nocivo alla

salute dei cani in un punto preciso di una determinata zona che la segnalazione viene posta sulla mappa

e diventa visibile a tutti coloro che si trovano in un raggio di 2 km dalla zona evidenziata. In questo

modo, il padrone del cane può prestare massima attenzione quando si trova a passare nella strada

segnalata.

Un’applicazione semplice ma dal gran potenziale, che la Sezione Provinciale

dell’A.N.P.A.N.A di Termoli sostiene e promuove, porgendo le proprie congratulazioni all’ideatrice.

“Pet Danger” è scaricabile gratuitamente sia in ambiente Apple che in Google Play Store. Per ulteriori

informazioni, è disponibile il sito internet petdanger.it. L’A.N.P.A.N.A di Termoli invita tutti gli

utilizzatori dell’applicazione a mandare i propri feedback allo scopo di migliorare la stessa e coglie

l’occasione per ricordare che preparare polpette avvelenate e/o ogni cosa che può recare danni alla salute

degli animali è un reato perseguibile penalmente. E chi lo commette non è nient’altro che un criminale.