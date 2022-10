“Contributi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione”, pubblicato il bando

Termoli. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito istituzionale dell’ente è stato pubblicato un Bando Pubblico inerente “l’Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 432 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

In allegato il bando integrale recanti tutti i requisiti per poter presentare la domanda che dovrà essere presentata entro le ore 12 del prossimo 24 novembre 2022. Per le raccomandate farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Urp del Comune di Termoli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle ore 18. Oppure con raccomandata a/r indirizzata al Sindaco di Termoli oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

Per quanto concerne le domande presentate a mano oppure tramite raccomandata, la busta deve riportare sulla facciata la dicitura “Contiene domanda per concorso – Erogazione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2022”.