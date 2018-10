Contributi alla stampa, replica alle bugie di Andrea Greco (VIDEO)

Ci scusiamo subito con i nostri lettori e con quanti seguono costantemente la nostra pagina perché oggi entreremo, brevemente, in una polemica, ma vi spieghiamo subito perché. Ci scusiamo se vi annoieremo per qualche minuto con questioni che forse vi interessano poco, considerato che sono tanti i problemi dei quali siamo afflitti noi molisani. E vi diciamo anche che sarà la prima e l’ultima volta, ci dispiace entrare in contrapposizione con una parte politica, ma in realtà si tratta di un solo esponente, perché non è il nostro compito. Noi siamo giornalisti e il nostro lavoro consiste nell’informare, nel raccontare la realtà, vi informiamo con trasparenza ed obiettività di quello che succede, senza cedere alla tentazione del commento o della polemica. Questa volta, però, non possiamo tiraci indietro perché sono state dette delle bugie. E noi le combattiamo. In questo preciso momento storico il compito del giornalista è anche quello di combattere le cosiddette fake news, le notizie false. Veicolate sempre su quelli che alcuni vorrebbero far diventare i nuovi mezzi di comunicazione. I social network.