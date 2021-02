Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia

La Regione Molise, con deliberazione di Giunta regionale n. 496 del 23 dicembre 2020, in attuazione della L.R. n. 6/2020, ha approvato gli indirizzi operativi per l’implementazione della misura denominata “contributi per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici affetti da alopecia” e con propria determinazione dirigenziale n. 805 dell’11/02/2021 ha approvato il modello di domanda unico regionale per l’accesso ai contributi previsti dalla sopra richiamata normativa.

L’ATS di Campobasso, con d.d. n. 483/2021 ha recepito integralmente l’Avviso, procedendo alla pubblicazione dello stesso, unitamente al modello unico di domanda sui siti dell’ATS di CB e su quello dell’ATS Riccia-Bojano.

Potranno essere presentate le istanze da tutti i residenti dei Comuni facenti parte dell’ATS di Campobasso e di quello Riccia-Bojano con un ISEE ordinario non superiore ad € 20.000,00 e aventi i requisiti di cui al citato Avviso pubblico, mediante il modello unico allegato.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente alla pec del Comune di Campobasso a decorrere dal 22 febbraio fino al 22 aprile 2021.

Saranno rimborsati i costi sostenuti per la parrucca, fino ad un massimo di € 250,00. Le domande verranno istruite a sportello ed inviate in Regione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.