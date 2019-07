Contratto istituzionale di sviluppo, Larino tra i comuni interessati

REDAZIONE

Pochi giorni fa si è riunito il tavolo tecnico relativo al C.I.S. della Regione Molise presso Palazzo Chigi. I progetti ammessi a finanziamento, grazie alla prima tranche assegnata alla Regione Molise (pari a 220 milioni di euro) sono risultati 66. Tra questi, vi è il progetto denominato “Sviluppo Turistico lungo i Tratturi Molisani”, che vede l’adesione di 61 Comuni oltre al Comune capofila di Campodipietra. Il progetto presentato in forma partenariale, che ha ricevuto un finanziamento pari a 129 milioni di euro, punta alla valorizzazione dei tratturi e dei borghi molisani. Per quanto riguarda i tratturi è interessata una rete di 300 chilometri tra cui vi è anche il Tratturo “Centurelle-Montesecco” che attraversa i Comuni di Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Guglionesi, Larino e San Martino in Pensilis per circa 40 chilometri. Il progetto promosso dal Comune di Campodipietra prevede accanto alle antiche vie della transumanza ciclovie, ippovie, percorsi pedonali e valorizzazione dei borghi.

Tra i Comuni che hanno aderito, vi è anche il Comune di Larino che ha presentato all’interno del progetto una specifica scheda che prevede due interventi connessi tra loro. Il primo ha l’obiettivo di valorizzare, dal punto di vista turistico, i percorsi tratturali che ricadono nel nostro agro, mettendoli in sinergia con il nostro patrimonio archeologico, architettonico ed enogastronomico. Il secondo si concentra sulla riqualificazione del nostro Centro Storico: Piazza Vittorio Emanuele, Viale Regina Elena e Piazza Duomo. La proposta progettuale si fonda su una visione strategica dell’area e dell’abitato della città di Larino, cercando di basare la riqualificazione del borgo su una visione complessiva che vada oltre i meri aspetti architettonici. Il finanziamento richiesto, relativo ai due interventi sopra citati, è pari quasi a 4 milioni di euro. Nei prossimi giorni, insieme agli altri Comuni interessati, saremo chiamati dai responsabili di Invitalia a esporre in maniera più dettagliata l’idea progettuale elaborata.