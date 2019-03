Contratto Collettivo Fca, soddisfatti i sindacati

REDAZIONE

«Quella di oggi è stata una giornata non solo di riflessione ma anche di oggettiva soddisfazione: c’è l’orgoglio di aver raggiunto gli obiettivi sindacali che ci eravamo prefissati al momento del varo della piattaforma rivendicativa». Così Gianluca Ficco, il segretario nazionale della Uilm responsabile del settore auto, descrive il clima dell’assemblea dei delegati di Fca, Cnhi e Ferrari indetta venerdì a Roma da Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf per illustrare il contenuto dell’intesa di rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro siglata lunedì 11 marzo, dopo 4 mesi di trattativa. Dopo un intenso dibattito che ha visto il contributo e la partecipazione dei delegati sindacali, l’assemblea assume e approva la relazione e la conclusione delle segreterie nazionali e giudica positivamente l’accordo raggiunto. Più in particolare risultano evidenti gli importanti risultati conseguiti: gli aumenti della paga base dell’8,24% in quattro anni, pari a regime a 144,50 euro mensili medi, la conferma e il miglioramento del sistema premiante di efficienza, il miglioramento della sanità e della previdenza integrative, della formazione professionale e del diritto allo studio, dell’inquadramento professionale, dell’orario di lavoro, dello smart-working e delle ferie solidali, più in generale il miglioramento della parte normativa del CCSL. Nelle giornate di 20-21-22 di marzo l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro verrà sottoposto al voto dei rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. In tutte le realtà produttive saranno convocate le assemblee dei lavoratori per illustrare i contenuti dell’intesa. Diverso il quadro fornito da Fiom. Secondo Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil, «il continuo utilizzo degli ammortizzatori sociali impatterà negativamente sui salari dei lavoratori, nonostante gli aumenti in “paga base” previsti dall’intesa raggiunta tra l’azienda e i sindacati firmatari. La Fiom nella trattativa aveva chiesto l’adeguamento della “paga base” al contratto dei metalmeccanici e l’aumento dei due premi. Invece, per i lavoratori del gruppo continuerà ad esserci una differenza in negativo con gli altri metalmeccanici a cui si applica il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello. Infatti il rinnovato contratto Fca, Cnhi e Ferrari cancella il premio quadriennale che aveva quota fissa di 308 euro annuali e un conguaglio variabile (alla fine dei quattro anni). La Fiom aveva posto come primo tema la piena occupazione, non solo per togliere dall’incertezza i lavoratori, ma anche per l’impatto negativo che gli ammortizzatori sociali hanno sulla retribuzione complessiva. Mentre i sindacati firmatari si riuniscono oggi a Roma per illustrare il contratto ai loro delegati, gli 86mila lavoratori, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna informazione. I sindacati hanno firmato senza il referendum. La Fiom sta tenendo assemblee in tutti gli stabilimenti Fca, Cnhi e Magneti Marelli per informare e discutere, perché nonostante la rottura del negoziato, ritiene indispensabile rilanciare la costruzione di un patto per l’innovazione, l’occupazione e i diritti. La Fiom considera non più rinviabile una legge sulla rappresentanza e l’apertura da parte del Governo di un tavolo sull’automotive».