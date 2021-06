Contratto affitto concordato, le parti siglano l’intesa

Un importante documento atteso da tempo è stato sancito questa mattina in Comune tra l’amministrazione comunale e le parti sindacali in rappresentanza di conduttori e proprietari di abitazioni in affitto. Si tratta del contratto di affitto concordato che consentirà di avere prezzi calmierati in base alla zona della città in cui si trovano gli immobili. All’incontro erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e il dirigente Silvestro Belpulsi. Per le parti sindacali, per le organizzazione della proprietà edilizia erano presenti Gianluca Troilo di Confedilizia Molise e Dina D’Onofrio di Confappi. Per le organizzazioni in rappresentanza dei conduttori Leonardo Bredice di Uniat Molise Aps, Francesco Ricci di Sicet-Cisl, Giuseppe Oleandro per Sunia Abruzzo Molise (collegato online) e Luigi Zappone di Feder.Casa. Secondo tutti gli intervenuti, che si sono detti soddisfatti al momento della sottoscrizione dell’accordo, il contratto di affitto concordato tutelerà entrambe le parti in base alle reali esigenze di ognuno. Dopo aver individuato tutti gli elementi utili, sono stati stilati i parametri e i costi. Un accordo che per le parti sindacali rappresenta un mezzo in grado di tutelare le parti in causa e che è stato raggiunto dopo mesi di lavoro. Uno strumento che non esisteva in città e che grazie all’impegno dell’amministrazione comunale è stato possibile realizzare. Per raggiungere l’intesa, il legislatore ha previsto anche alcune agevolazioni fiscali per evitare l’evasione fiscale. Con il contratto di affitto concordato si potrà scegliere tra diverse soluzioni attraverso una sorta di osservatorio immobiliare uniforme per entrambe le parti. Il contratto di affitto concordato tutelerà le fasce più deboli garantendo anche la richiesta di locazione. “Uno strumento – è stato detto – per affittare in tutta sicurezza con prezzi già stabiliti in base alle tipologie di immobili e alle varie zone della città”.

