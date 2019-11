Contratti energia elettrica porta a porta. L’inganno è sempre in agguato

Nessuno si senta immune o sia convinto che: «A me non succederà mai». Perché cadere in un tranello è più semplice di quanto si creda.

Accade a giovani, anziani o adulti di ritrovarsi intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica senza aver mai messo nulla di nero su bianco, con tutte gli effetti collaterali (economici e psicologici) che ne conseguono.

La premessa è doversa dopo il racconto che stanno facendo molti residenti di Toro, in provincia di Campobasso, che in questi giorni stanno ricevendo la visita di sedicenti personaggi che dicono di dover fare controlli al contatore dell’energia elettrica.

Fanno foto all’appercchio e poi si dileguano senza rilasciare nessuna ricevuta o traccia di sé, perché non forniscono mai tesserini di identificazione o autorizzazioni di sorta.

Fare la foto a un contatore significa carpire parte dei dati sensibili dell’intestatario (codice cliente?) che potrebbero essere usati (il sistema lo consente) per l’attivazione senza consenso di nuovi contratti con compagnie del mercato alternativo a quello cosiddetto “tutelato”.

Dove finisce l’illecito e inizia la truffa ancora nessuno lo sa. Sta di fatto che risulta quantomeno irrituale che compagnie come Enel mandino propri addetti a domicilio a fare questi tipi di controllo quando è ben noto che l’apparecchiatura fornita trasmette dati in maniera telematica alla banca dati senza la necessità dell’intervento umano.

Sta accadendo in questi giorni a Toro e la questione è stata resa nota sia negli uffici del Comune che alle forze dell’Ordine che ora, grazie alle segnalazioni dei residenti, stanno facendo accertamenti più approfonditi su questi sedicenti incaricati dell’Enel. La nostra non è una vera e propria denuncia, ma una forma di segnalazione che invita tutti ad accertarsi che chi entra in casa sia una persona qualificata e immediatamente riconoscibile o rintracciabile. Cosa che non è accaduta ai residenti di Toro. Nel caso in questione gli stessi cittadini hanno attivato una specie di tam tam (passaparola) anche attraverso segnalazioni su social o whatsapp può essere utile a mettere in guardia chiunque dal cadere in spiacevoli incovenienti.