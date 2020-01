Contrasto alla povertà, saranno potenziati gli interventi

L’obiettivo dell’assessore del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, di concerto con la Misericordia e il progetto “Isola Felice”

Saranno potenziati gli interventi di contrasto alla povertà anche attraverso organismi non lucrativi di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato. E’ quanto ha deciso l’assessore alle Politiche sociale del Comune di Termoli, Silvana Ciciola. L’obiettivo finale è quello di effettuare prevenzione e riduzione del disagio dei soggetti bisognosi derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il progetto “Isola Felice” presentato dalla Misericordia di Termoli rivolto ai soggetti svantaggiati o senza fissa dimora. «A partire dai primi giorni di gennaio 2020 – si legge in una nota stampa – sono state inserite nella struttura le prime 5 persone bisognose , verso le quali l’amministrazione comunale porge particolare attenzione. L’assessore Ciciola del settore Politiche Sociali del Comune di Termoli, rispettosa dei principi morali e dell’eguaglianza sociale, cosi come lo è l’amministrazione comunale tutta presieduta dal Sindaco Francesco Roberti, tiene aperte costantemente e con solerzia le porte del proprio assessorato, con tutte le misure di cui l’Ente comunale è in grado di rispondere alle esigenze delle persone meno abbienti , dando dignità a tutti senza distinzione di razza, di sesso, di religione o di appartenenza politica, perché la figura dell’uomo, in quanto essere umano, prevale su ogni cosa».