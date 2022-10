Contrasto alla povertà, misure in favore delle fasce più deboli in Molise

“E’ stato approvato il Piano Povertà per il triennio 2021/2023”. Lo annuncia l’Assessore alle Politiche sociali della Regione Molise, Filomena Calenda che spiega: “Si tratta di un provvedimento importante di contrasto alla povertà, all’interno del quale c’è la programmazione degli interventi in favore delle fasce più deboli della popolazione”.

Il Piano è stato adottato in armonia con la programmazione nazionale e nel rispetto delle modalità di confronto con tutte le Autonomie locali e la consultazione delle parti sociali. “Tra gli obiettivi – continua l’Assessore Calenda – c’è il rafforzamento e il potenziamento dei servizi sociali professionali sui territori”. Ma soprattutto, con questo Piano, la Regione Molise “riconosce la centralità della persona nei processi di inserimento e accompagnamento al lavora per la promozione dell’inclusione sociale lavorativa dei soggetti svantaggiati. L’obiettivo – conclude l’Assessore – è quello di promuovere gli interventi dell’inclusione attiva delle persone per ridurre il numero di cittadini che vivono in condizione di povertà assoluta”.

Il Piano Povertà adottato dalla Regione Molise sarà finanziato con le risorse del Fondo Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.