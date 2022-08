Contrasto alla povertà educativa, a Campobasso parte il progetto “Y.Mo.Ma. Lab”

Come comunicato nei giorni scorsi, il Comune di Campobasso, è risultato beneficiario di € 41.000,00 da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni, secondo quanto stabilito dal DL n. 73 del 21 giugno 2022, all’art. 39, da attuare nel periodo 1° giugno- 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di consentire ai minori di svolgere attività che ne favoriscano il benessere e contrastino la povertà educativa.

“L’Amministrazione Comunale – si legge in una nota stampa – proprio a questo scopo ha indetto l’Avviso pubblico per la partecipazione al Progetto “Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab)” per Minori di eta’ 13-17 Anni – Laboratorio Cinematografico e Comunicazione Audiovisiva.

“In Italia troppo poco viene fatto per una fascia di età così delicata e troppo poche sono le risorse disponibili per la reale esigenza. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, commentando l’avviso pubblicato – Così si è deciso di destinare buona parte dei finanziamenti riconosciuti alla città di Campobasso per iniziative rivolte ai ragazzi ad un progetto che renda protagonisti alcuni adolescenti del capoluogo. L’intenzione è di offrire un’esperienza che si preannuncia formativa, divertente ed entusiasmante. Al centro del progetto ci saranno laboratori di cinema, mentre farà da cornice un tema sociale di grande attualità, il cyberbullismo, che verrà trattato in modo innovativo, fornendo validi strumenti di conoscenza utili sia per prevenire il fenomeno che per combatterlo.”

Il bando è aperto (Consultabile sul sito web del comune di Campobasso) e in questo periodo si stanno raccogliendo le adesioni. Sarà possibile segnalarsi fino al 19 settembre.

Con il supporto e la collaborazione di associazioni culturali, il Comune di Campobasso intende realizzare il progetto dal titolo “Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab)”, al fine di coinvolgere, formare e indirizzare un ampio numero di minori nell’ambito dell’arte cinematografica e più in generale della comunicazione audiovisiva. Il progetto laboratoriale Y.Mo.Ma. Lab è rivolto in favore di n. 30 minori di età compresa fra i 13 e i 17 anni residenti nel Comune di Campobasso, sotto il coordinamento di professionisti ed esperti dalle comprovate capacità artistiche e tecniche, individuati dalle associazioni partner. Il percorso laboratoriale si svolgerà principalmente all’interno della Sala Alphaville di Campobasso da ottobre a dicembre 2022, presso il Centro Culturale ex ONMI, e prevederà due incontri settimanali in orario pomeridiano. Lo stesso si compone di tre fasi. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo, reperibile insieme all’avviso sul sito web del Comune di Campobasso, e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 19/09/2022 nelle seguenti modalità:

➢ consegna a mezzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it;

➢ consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Dr.ssa Rosa Raffaela.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti contatti:

0874 405554 – 0874 405409, o inviare email ai seguenti indirizzi:

mariangela.polisena@comune.campobasso.it

pierpaolo.tanno@comune.campobasso.it

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona: dott. Vincenzo De Marco”.