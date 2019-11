Contrasto agli infortuni sul lavoro, multe per 12mila euro

Giro di vite dei carabinieri di Isernia con controlli e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, supportati dai Militari del NIL, a conclusione di specifico servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto degli infortuni sul lavoro, delle violazioni in materia di occupazione ed ai fenomeni legati al lavoro nero, hanno denunciato all’autorità giudiziaria locale un imprenditore di origine campana per illeciti in spregio alla vigente normativa sul lavoro; nella circostanza all’uomo veniva sospesa l’attività imprenditoriale con contestazione da parte dei militari di 2 sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a 12.800 euro. Contestualmente, nel corso delle attività di Istituto, venivano identificate 51 persone, controllati 19 veicoli, controllati presso le rispettive dimore i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari su ordine della Magistratura, verificati 6 cantieri edili e identificati una decina di extracomunitari.