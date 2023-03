Contrada Polese continua ad essere un corpo estraneo per la programmazione del rifacimento delle strade da parte dell’amministrazione comunale di Campobasso. Da anni manca un intervento concreto e alcuni tratti dell’asfalto sembrano un colabrodo, come si può notare dalla segnalazione di un residente e dalle foto inviateci. Le conseguenze si traducono in danni – reali e potenziali – per i veicoli e nella necessità, proprio per evitarli, di procedere a passo d’uomo, anche al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone. Ma soprattutto buche come quelle nella foto restituiscono l’immagine di una parte della città dimenticata, abbandonata al degrado, i cui effetti, in mancanza di una manutenzione ordinaria o straordinaria, potrebbero acuirsi in breve tempo.