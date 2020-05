Contrada Macchie, condominio comunale abbandonato al proprio destino (GALLERIA FOTOGRAFICA)

I residenti esasperati: «Dal Comune ci hanno rassicurato a parole ma qui non si è mai visto nessuno»

Soprattutto ai tempi del Coronavirus quando stare a casa è un obbligo, una necessità, è fondamentale che i servizi, funzionali ad un condominio, siano a norma ed efficienti. Cosa che sembra non accadere in contrada Macchie (numero civico 2/C) a Campobasso. I cittadini, esasperati, hanno inviato alla nostra redazione l’ennesima segnalazione.

«Il Comune – avvertono i residenti nel condominio – è stato interessato delle tante problematiche che affiggono il nostro palazzo ma, parole a parte, non è accaduto nulla. Il nostro condominio, comunale, ha diverse problematiche. L’amministratore, che ci è stato assegnato dal Comune, ha convocato un’assemblea oltre un anno fa e poi è sparito; ci ha chiesto anche cifre forfettarie da pagare mensilmente ma di lui nessuna traccia. Vorremmo che si procedesse ad un cambio repentino. Della questione che stiamo vivendo abbiamo informato gli assessori Amorosa e Cretella: quest’ultimo, interpellato da noi all’incirca 3 mesi fa, ha detto che avrebbero provveduto a risolvere la questione ma dalle nostre parti non si è mai visto nessuno. Siamo 30 famiglie che si sono ritrovate le cantine allagate, piena d’acqua: con tutti i disagi che ne sono conseguiti, soprattutto per il deterioramento degli alimenti; situazione questa che, in periodo di Coronavirus ci ha creato non pochi problemi. Sembra che alla base di tutto ciò ci sia un malfunzionamento dell’impianto di irrigazione.

Il sistema fotovoltaico sul tetto non funziona e i pannelli sono volati via: un pericolo per la nostra incolumità. Oltretutto per noi è anche impossibile accedere al tetto poiché la porta è ormai fatiscente fermo restando che nessuno di noi ha la chiave. I bambini non li abbiamo potuti portare giù in giardino, dove regnano incontrastate vegetazione e animali selvatici: proprio ieri alcuni condomini hanno avvistato una vipera. Anche il sistema di illuminazione – continuano i condomini – è completamente fuori uso ormai da mesi e la cosa ha creato non pochi disagi soprattutto nel periodo invernale appena trascorso; mesi durante i quali il palazzo, il palazzo è stato al buio. Nel periodo storico più difficile per le famiglie – concludono – siamo stati abbandonati al nostro destino. Ci auguriamo che quanto prima qualcuno dal Comune si faccia realmente carico della questione».