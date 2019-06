Contrada Colle Longo, strada ridotta a mulattiera (LA SEGNALAZIONE)

Un lettore ci scrive da contrada Colle Longo superiore a Campobasso.

«Buona sera, invio per disperazione foto delle condizioni in cui riversa la strada comunale Colle Longo superiore. In effetti vi siete gia occupati della pubblicazione di questa strada, credo nel periodo di febbraio, tramite la segnalazione di un altro disgraziato contribuente che come me deve percorrere questa mulattiera per uscire di casa. Da febbraio a oggi la situazione è oltremodo peggiorata e le buche raggiungono profondità di 15/20 cm. Insomma situazione non degna di un paese civile».