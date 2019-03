Contrabbando di sigarette, preso a Gorizia corriere rumeno residente in Molise

CAMPOBASSO

C’è anche un rumeno domiciliato a Campobasso nel “giro” da 250mila euro di tabacchi esteri di contrabbando sgominato dalla Guardia di Finanza a Gorizia. Con lui preso anche un altro rumeno domiciliato in provincia di Milano. I due erano a bordo del furgone nel quale le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato 14 quintali di merce, durante un controllo nei pressi del valico di confine di Sant’Andrea. I tabacchi erano custoditi all’interno di un furgone proveniente dall’Ungheria che trasportava casse di legno sigillate, che avrebbero dovuto contenere, in base alla documentazione di trasporto, “filtri per compressori”.

Secondo la ricostruzione, la merce, di provenienza ucraina, non vendibile in Italia e nell’Ue in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, erano destinati a un’azienda di trasporto con sede in provincia di Caserta, dove sarebbero stati venduti al dettaglio senza autorizzazione e in evasione d’imposta, quantificata in quasi 190 mila euro.

Insieme alle sigarette sono stati sottoposti a sequestro anche il furgone ed il carrello appendice utilizzati per trasportarle, tre navigatori satellitari, numerosi documenti di viaggio ed appunti manoscritti, nonché 3.735 euro in contanti trovati nella disponibilità dei conducenti, i quali, per superare indenni i controlli, avevano tentato di superare il confine di Stato in orario notturno ed accodandosi ad altri veicoli.

Gli autisti, che sono stati denunciati a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per contrabbando doganale, si sono giustificati dichiarando ai finanzieri di non conoscere il contenuto della merce trasportata. I conducenti rumeni non solo erano al corrente della natura del contenuto delle casse di legno, ma prima del fermo avevano trasportato in provincia di Caserta ulteriori 16 quintali di sigarette di contrabbando ricorrendo alle medesime tecniche di occultamento scoperte dalle fiamme gialle goriziane.

