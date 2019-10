“Conto alla rovescia, verso il centenario dell’Uici”, convegno a Campobasso

La manifestazione in programma per il 99° anniversario della nascita dell’Unione Italiana Ciechi presso il centro “Enzo Tioli”

Ricorre a breve il 99mo anniversario della nascita dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ed ovunque in Italia si celebra la ricorrenza. Non sfugge ovviamente l’Uici Molise, presieduta da Marilena Chiacchiari, che sabato 26 ottobre (h 17,00 presso il Centro per l’autonomia e la formazione <Enzo Tioli> di Campobasso) promuove l’incontro dal titolo “Conto alla rovescia, verso il centenario dell’Unione”. Il programma del pomeriggio : si aprirà coi saluti del Presidente regione dell’Uici Molise Marilena Chiacchiari, dell’assessore regionale all’istruzione e formazione Roberto Di Baggio e di altre eventuali autorità presenti. Quindi l’intervento del prof. Marco Condidorio, Dirigente nazionale dell’Unione, sul tema “Conto alla rovescia verso il centenario : futuro e prospettive”, cui seguirà Sabato De Rosa che dirà dell’ “Impatto positivo delle tecnologie informatiche sulla vita delle persone disabili della vista”. Al termine, ci sarà la consegna del punteruolo d’oro all’assessore regionale Di Baggio e delle medaglie per le nozze d’oro con l’associazione. A seguire brindisi e torta per festeggiare l’importante anniversario dell’Unione. Tonino Atella