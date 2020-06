Conto alla rovescia per il mercato del martedì che torna il 9 giugno

Il conto alla rovescia è partito e finalmente martedì, 9 giugno il mercato settimanale del martedì tornerà nuovamente a Termoli. Una attesa per molte persone che da ormai qualche settimana si chiedevano quando effettivamente il mercato tornasse in attività così come avvenuto in altri paesi molisani. Ebbene il prossimo martedì gli ambulanti potranno finalmente tornare alle loro postazioni sempre nel rispetto delle normative anticovid. Mascherina e distanze di sicurezza, è questo l’altro passo che piano piano ci riavvicina alla “normalità”.