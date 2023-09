Continuità del Servizio di Trasporto Urbano, accordo in Prefettura

Nelle ultime ore è stato raggiunto un importante accordo presso la Prefettura di Campobasso per garantire la continuità del servizio di trasporto urbano, messo a rischio a causa della vetustà degli autobus utilizzati dalla Seac.

L’annuncio è stato reso noto dalla Filt-Cgil, il sindacato che ha seguito da vicino le trattative. In un incontro che risale al 2 agosto scorso, Regione Molise e Comune di Campobasso avevano già assunto l’impegno, su richiesta delle organizzazioni sindacali coinvolte, di reperire le risorse necessarie per l’acquisto di nuovi autobus.

“Questa è una dimostrazione di volontà politica da parte di tutte le parti coinvolte”, ha osservato la Filt-Cgil. Grazie a questo accordo, il Comune di Campobasso sarà in grado di acquistare o noleggiare nuovi veicoli al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto urbano, in attesa di soluzioni definitive che richiedono tempi più lunghi, come l’aggiudicazione della gara d’appalto e la fornitura di nuovi autobus attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).