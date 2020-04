Continuano serrati i controlli delle forze di polizia : posti di blocco in città

Posti di blocco nei punti strategici del capoluogo di regione

Continuano i controlli serrati da parte delle forze di polizia nel capoluogo di regione. Carabinieri, Polizia di Stato e polizia municipale anche questa mattina stanno presidiando le principali arterie della città, controllando tutte le auto in circolazione per accettare che i proprietari siano usciti per motivi o lavorativi o di urgenza. Muniti di autocertificazione. In caso contrario, come la norma vuole, scatteranno le multe. Le forze di polizia continueranno anche nei prossimi giorni anche perché la settimana appena iniziata e la prossima saranno fondamentali per avere, stando a quanto riportato dagli esperti, un dato più attendibile sull’andamento del virus in Molise. Fondamentale, perciò, in queste ore, restare a casa, per limitare al minimo il rischio di contagi e contenere la diffusione del Coronavirus in regione.