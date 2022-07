Continuano le vacanze di Lino Banfi a Termoli: paparazzato al porto

Oramai le sue vacanze a Termoli sono divenute appuntamento fisseo. E’ facile trovarlo per le vie della città adriatica mentre si gode la bellezza della nostra terra, mentre firma autografi e si ferma volentieri a parlare con chiunque.

L’attore pugliese in una intervista recentissima a Telemolise aveva affermato: “Mi piace stare qui, sono venuto anche altre volte sempre d’estate, in giorni vicini al mio compleanno. Questa regione per me è stata una grande scoperta, una scoperta di serenità e di tranquillità”.

Nel 2019 avevamo già avuto modo di incontrarlo e di intervistarlo (QUI L’ARTICOLO) nel pieno centro di Termoli. La foto di oggi, invece, pubblicata dalla pagina Facebook ‘San Basso’, lo ritrae in un momento di relax al porto di Termoli.

Buone vacanze Lino!