Continuano le presentazioni della “Piccola Antologia della Rondine”

Domani, 8 agosto, “La Piccola antologia della rondine”, verrà presentata nella Sala Consiliare del Comune di Castel di Sangro. Dalle ore 18.00, ne parleranno con Maria Stella Rossi, ideatrice e curatrice del volume, Mario Pellegrini, Direttore della Riserva naturale Abetina di Rosello, Enia Acconcia, Assessore ai Beni Artistici e Pari Opportunità del Comune di Castel di Sangro, Cinzia Mattamira del Museo Teofilo Patini.

Il Comune di Castel di Sangro, che ha mostrato accoglienza e sensibilità nei confronti della Campagna Salviamo le rondini dal declino, conferma la sua attenzione nei confronti dell’ambiente e in questa anche quella per il mondo della rondine, un volatile iconico, minacciato da vari anni dalla crisi climatica, dal massiccio uso di pesticidi e spesso dalla mano dell’uomo che distrugge nidi ed habitat.

La Piccola antologia della rondine, BastogiLibri, tramite i contributi di trenta tra scrittori, giornalisti, artisti, poeti ed ambientalisti invita ogni singola persona ad essere tramite di salvezza nei confronti della natura e delle “piccole vite” come definisce le rondini lo scrittore Lorenzo Marone.

In copertina il dipinto della pittrice americana Sarah Siltala, fine interprete delle atmosfere di rondini e di uccelli, che ha voluto dare il suo contributo artistico alla realizzazione di questo libro. Il ricavato dalle vendite va alla Lipu, la più importante Associazione in difesa di uccelli e di ambiente, attiva da vari decenni a livello nazionale, che partecipa a questa operazione salvifica. Saranno presenti, in questa occasione culturale / ambientale, in quanto il libro si pone nella doppia veste di opera letteraria dal timbro naturalistico, i KaleiDis, Giulia Maselli, voce, ed Eugenio Auciello, voce e chitarra, che proporranno anche il brano di loro composizione Vola nel vento, ispirato e dedicato alle rondini.

Nel corso della serata verranno letti da Anna Rita Cimini, Presidente del Consiglio comunale di Castel di Sangro brani tratti dal libro e alcune poesie di Alessandro Ranallo, scritte per la rondine in occasione di questa presentazione castellana.