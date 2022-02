Continuano i lavori per la rimozione della gru nella centralissima via Pietrunto

Continuano i lavori per la rimozione della gru a torre nel cantiere nella centralissima via Pietrunto a Campobasso, non lontano dalle Poste centrali. L’area è stata recintata e messa in sicurezza. Per consentire le operazioni di smontaggio dell’enorme macchinario da ieri, 2 febbraio, la strada è stata chiusa al traffico che è stato deviato su corso Vittorio Emanuele con la Polizia Municipale a presidiare l’incrocio. Anche questa mattina si è registrato qualche piccolo problema alla circolazione – cui gli automobilisti si stanno pian piano abituando – che, fortunatamente, non ha causato incidenti.

Le immagini Indietro 1 di 6 Avanti