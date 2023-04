Continuano i furti alle postazioni di emettenti radiofoniche in Molise

Ennesimo furto sulle postazioni di emettenti radiofoniche in Molise. E’ successo la scorsa notte in località Cerro del Ruccolo a Casacalenda e sono stati portati via alcuni trasmettitori.

L’episodio fa seguito a quello avvenuto un mese fa sulle postazioni di Monte Verdone a Jelsi. Stesse modalità e medesimo bottino. In entrambe le circostanze i tecnici hanno lavorato per ripristinare nel più breve tempo possibile i segnali di irradiazione.